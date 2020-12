Trovato morto in strada a 40 anni, il sospetto: ​ucciso da overdose

Nigeriano di 40 anni trovato senza vita in via Ticino, a Martinsicuro in provincia di Teramo: si sospetta un'overdose fatale. Il corpo dell'uomo, Cassidy Anuwe, è stato notato, riverso sull'asfalto, intorno alle 8 di ieri da alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto gli uomini del 118 che altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso avvenuto ormai da diverse ore. Tutto lascia pensare a un'overdose di oppiacei che avrebbe stroncato il 40enne che, da quanto si apprende, era in regola con il permesso di soggiorno ed era in Italia da qualche tempo da solo. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia. L'uomo era statao visto entrare ed uscire a un complesso edile dove di solito abitano in massa immigrati, spesso irregolari e invischiati in giri di droga e prostituzione.

Ultimo aggiornamento: 15:58

