Sabato 9 Giugno 2018, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 10 Giugno, 09:46

È stato trovato senza vita nella sua abitazione di Presicce. La vittima aveva 81 anni ed è stata ritrovata con in mano una pistola con cui si sarebbe procurata il colpo in testa.L'ipotesi più probabile è quindi che si sia trattato di suicidio. Durante il sopralluogo sono stati rinvenute e sequestrate tre cartucce, un’ogiva, nonché una email in lingua tedesca su cui ora si concentrano le indagini.