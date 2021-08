Si tuffa in piscina e muore per una congestione: Giampaolo aveva 26 anni

Tragedia nella piscina di Ortacesus, nel sud Sardegna. Un giovane di 26 anni, Giampaolo Sanna, affetto da una disabilità, è morto a seguito di una congestione fulminante. Si trovava nell'impianto assieme ai familiari, quando intorno alle 15 ha deciso di fare un bagno per rinfrescarsi. Non è ancora chiaro se avesse pranzato poco prima o bevuto una bevanda ghiacciata. Di certo, appena entrato in acqua il giovane si è sentito male ed è stato subito soccorso dal bagnino della piscina: per quasi un'ora gli sono state praticate le manovre di rianimazione sia dai primi soccorritori che dai medici del 118, arrivati sul posto anche con l'Elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire nei dettagli la tragedia.

