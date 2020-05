Auto fuori strada e capovolta, morto ragazzo di 16 anni. Alla guida un 19enne

#Infointervento: VVF Martello - 31.05.2020 - 05:47 - incidente stradale con persone incastrate a Martello. Gli incidentati sono stati liberati dai vigili del fuoco e consegnati alle cure del medico d´urgenza, una persona purtroppo è deceduta sul luogo dell'incidente 📸 VVF Laces pic.twitter.com/8uwS8zmA5Z — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) May 31, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

stamattina all'alba in seguito a un, in provincia di. Il giovane si trovava a bordo insieme a un altro ragazzo e a due ragazze, una delle quali si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Merano.a Silandro. Secondo quanto riporta la testata Il Dolomiti nei suoi confronti si indaga per omicidio stradale e lesioni stradali colpose.L'auto è finita fuori strada per cause ancora da chiaririe, poi si è capovolta e i ragazzi sono stati trovati incastrati tra le lamiere, estratti grazie all'intervento dei mezzi di soccorso tra cui i vigili del fuoco del Laces. Per il sedicenne non c'è stato nulla da fare.