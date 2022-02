Morto sciatore di 18 anni in Trentino: si era schiantato contro un albero stamattina

Si era schiantato contro un albero stamattina, è stato portato d'urgenza all'ospedale ma non ce l'ha fatta il ragazzo di 18 anni che stamattina aveva avuto un brutto incidente sulla pista Provetti, in Trentino.

È morto all'ospedale Santa Chiara di Trento il giovane sciatore lombardo. Stamattina era andato contro un albero menbtre sciava sulla pista «Provetti», una nera ad elevata difficoltà nel compresorio sciistico di Folgarida-Marilleva, in Trentino.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Morto l'attore Gaspard Ulliel, incidente sugli sci: aveva 37... LIVIGNO Valanga e paura a Livigno: morto lo sciatore estratto dalla neve in... FRANCIA Morto Gaspard Ulliel, incidente sugli sci: aveva 37 anni. Testimonial...

Il giovane ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. In pronto soccorso è avvenuto il decesso, dovuto alla gravità delle ferite riportate.