Scooter contro camper: muore a 31 anni. «Un'auto gli ha tagliato la strada»

Scooter contro camper a Fossacesia, in provincia di Chieti. La moto si è infilata sotto il caravan e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, troppo violento l'impatto. Il gravissimo incidente stradale è successo alle 9,30 di questa mattina sulla strada statale 16 Adriatica. Pare che un'auto abbia tagliato la strada allo scooter che ha sbandato ed è stato catapultato sotto le ruote del camper. La vittima ha 31 anni appena compiuti e viveva in un paesino vicino Lanciano, in Abruzzo.

Sul posto la polizia stradale di Lanciano per i rilievi, i carabinieri e i vigili urbani di Fossacesia, un'ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Era stata allertata l'eliambulanza che si era levata in volo, ma è tornata indietro quando è stata accertata la morte. La polizia sta sentendo i testimoni per capire la presenza reale di questa auto che avrebbe fatto sbandare il giovane in scooter.

Ultimo aggiornamento: 11:49

