Muore a 61 anni schiacciato dal suo trattore. Il dramma ad Artena in provincia di Roma. Alle ore 14 circa, i carabinieri della stazione di Artena sono intervenuti in localita’ Contrada Selvatico, dove un pensionato del posto, di 61 anni, mentre effettuava dei lavori di manutenzione sul proprio terreno agricolo alla guida di un trattore, è deceduto rimanendo schiacciato dal mezzo che si è capovolto per cause ancora in corso di accertamento.



Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la salma trasportata all'ospedale Tor Vergata per essere sottoposta al successivo esame autoptico come disposto dall’autorità giudiziaria.

Venerdì 10 Maggio 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA