Lecce, distrazione fatale in scooter: si schianta contro l'auto parcheggiata e muore a 24 anni

Un ragazzo di 24 anni, del Ghana, è morto questa notte nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per le ferite riportate nell'incidente di ieri sera attorno alle 21.30 a Neviano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Neviano, è andato a sbattere violentemente contro una macchina parcheggiata in via Regina Elena mentre guidava uno scooter.

