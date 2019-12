Cade e batte la testa sull'acqua: morto sul greto del Tagliamento

Una caduta accidentale o forse un malore sarebbe all'origine della morte di Sergio Dotto, 77 anni, pensionato di Ragogna, il cui corpo è stato rinvenuto ieri mattina sul greto del fiume Tagliamento all'altezza di Villuzza di Ragogna.

L'allarme è scattato intorno alle 9.30 quando un passante, che stava camminando lungo il corso d'acqua, ha notato la salma in posizione supina tra i ciottoli del fiume, nei pressi della località di Tabine, coperto da pochi centimetri d'acqua. A quel punto l'immediata chiamata di aiuto al numero unico delle emergenze, l'112. Poco dopo sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di San Daniele e i colleghi del comando provinciale di Udine, assieme ai carabinieri della locale stazione sandanielese e ai sanitari del 118 che hanno rinvenuto il corpo sulla riva del fiume. E dopo averlo portato in una zona asciutta hanno provato a soccorrerlo, ma sono risultati vani tutti i tentativi di salvare l'uomo attraverso la rianimazione da parte dell'equipe medica arrivata in zona con una ambulanza dal vicino Pronto Soccorso della cittadina collinare.

NOTO IN PAESE La vittima, celibe, pensionato e persona nota in paese, abitava da 22 anni nella vicina frazione di Pignano di Ragogna e quasi quotidianamente, soprattutto di buon mattino, effettuava delle lunghe camminate all'aria aperta sul greto del Tagliamento. In casa lo aiutava saltuariamente una domestica.

Le forze dell'ordine hanno avvisato del decesso l'unica parente a cui sono risaliti, una cugina, che risiede in Lombardia, a Milano, e che non appena appreso della drammatica notizia è partita alla volta del Friuli. La salma sarà ora a disposizione dell'autorità giudiziaria e maggiore chiarezza emergerà dall'esito dell'ispezione cadaverica che è stata effettuata dal medico legale. Presumibilmente nella giornata odierna arriveranno i riscontri che permetteranno di appurare con certezza del cause della morte.

MALORE O INCIDENTE L'anziano, secondo quanto ricostruito, potrebbe aver messo il piede in fallo mentre stava camminando sui ciottoli oppure appunto aver accusato un malore che l'ha fatto rovinare al suolo battendo la testa. È stata esclusa subito la probabilità che terze persone fossero state coinvolte.

Grande dolore e commozione in paese a Ragogna per Dotti, che era ben voluto e stimato da tutti. Ultimo aggiornamento: 11:35