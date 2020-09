Giovane trovato morto su un traghetto arrivato dalla Grecia: choc tra i passeggeri

Ragazzo trovato morto a bordo di un traghetto pieno di vacanzieri di rientro a casa arrivato ad Ancona dalla Grecia. A quanto pare si tratterebbe di un giovane tra 20 e 25 anni. Il decesso è avvenuto durante la traversata, inutile dunque l'intervento dei sanitari. Sulla morte indaga la polizia.



Dalla prime indagini potrebbe trattarsi di un clandestino che si era infilato sul traghetto nel porto di partenza in Grecia, ma la polizia non esclude al momento nessuna ipotesi. Resta in mistero.

