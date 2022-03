Dilaniato dal trattore su cui stava lavorando: 69enne trovato morto nel campo

Tragedia oggi, martedì 22 marzo alle 16 a Cadoneghe (Padova). E' stato ritrovato un corpo di un uomo di 69 anni dilaniato vicino ad un trattore. A fare la macabra scoperta sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorritori. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato, ma quando il personale medico del Suem 118 è giunto sul posto per l'agricoltore non vi era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Il corpo al momento del rinvenimento presentava lesioni gravissime provocate con tutta probabilità al trattore su cui stava lavorando.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Nola, 75enne morto in un incidente mentre lavorava nel suo fondo... FROSINONE Tragedia nei campi, anziano muore schiacciato dal trattore LA STRAGE NEI CAMPI Pozzuoli, agricoltore di 72 anni muore schiacciato dal trattore nel...

Sul luogo del rinvenimento sono giunti anche i carabinieri che hanno transennato l'area e avviato l'attività d'indagine. Al momento non si conosce ancora l'identità dell'uomo. Con tutta probabilità si tratterebbe di un agricoltore del posto che si era portato in un appezzamento di terreno per alcuni lavori nel campo.

La vittima aveva 69 anni e pare stesse lavorando nel campo per conto terzi.