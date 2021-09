Treviso, dirigente squadra di calcio muore a 45 anni. Andrea Astolfi aveva lasciato il campo: «Non mi sento bene»

ORSAGO - Un improvviso malore, quasi certamente un infarto, ha stroncato a 45 anni la vita di Andrea Astolfi, di Orsago, vicepresidente della locale squadra di calcio. Giovedì sera si era recato al campo sportivo di via Borgo Basso per assistere all’allenamento della prima squadra e discutere con altri dirigenti biancocelesti gli ultimi dettagli della tradizionale festa dello sport, in programma in questo fine settimana. Durante la serata...

