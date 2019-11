Trieste, cadavere di un anziano trovato in un sacco ​sul balcone di un appartamento

Il corpo di un anziano, di 75 anni, è stato trovato nella tarda serata di ieri in un condominio di via del Veltro, nel rione di San Giacomo, a Trieste. Secondo quanto si è appreso, il corpo è stato trovato sul balcone di un appartamento al terzo piano, e, come riporta il quotidiano Il Piccolo, era chiuso in un sacco nero di nylon e avrebbe avuto la gola tagliata. Le indagini sono condotte dalla polizia, coordinate dal pubblico ministero Federico Frezza.

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, oltre alla Scientifica e al pubblico ministero. I vigili del fuoco hanno utilizzato un'autoscala per raggiungere l'appartamento ed entrarvi. La via è rimasta infatti chiusa per alcune ore in nottata per consentire le operazioni.

Ultimo aggiornamento: 13:33

