Morto nella valanga, Michele Buga voleva salvare i suoi cani: era tornato a cercarli dopo averli persi nella bufera

Morto sulle montagne della Valchiavenna, travolto da una valanga. Michele Buga, 60 anni, era tornato a cercare i suoi due cani husky, Timun e Garry. Due giorni prima, l'uomo e i due animali erano rimasti bloccati da una bufera di neve a circa tremila metri di quota, sopra Madesimo (Sondrio) al confine con la Svizzera. Lui era stato salvato dai soccorritori, ma era tornato a valle senza i cani, persi nella tormenta. Un dolore troppo grande, tanto da tornare indietro a cercarli. Ma la ricerca si è conclusa in tragedia.

Malore in diretta al TG, la giornalista sviene e i No-vax la attaccano: «Colpa del vaccino per il Covid» VIDEO

Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto, l'annuncio choc di Morata: «Ha avuto complicazioni». Le sue condizioni

Cosa è successo

La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio in territorio comunale di Madesimo (Sondrio), in un luogo molto impervio, dove hanno operando diverse squadre del Sagf, i militari esperti del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Madesimo unitamente agli uomini della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna del Soccorso Alpino. La svolta nelle ricerche, quando i due cani sono corsi verso i soccorritori nei pressi del lago Emet, riporta il Corriere. Al collo avevano i nomi e il numero di telefono del padrone, Michele Buga.

Un dettaglio che ha permesso di ricostruire la dinamica degli eventi. A trovare il suo corpo sono stati i finanzieri di Madesimo, indirizzati dall'auto dell'uomo rimasta ai piedi del sentiero. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Michele Buga era un insegnante di matematica, per un anno aveva lavorato all’istituto Bertacchi di Lecco. I suoi cani, per cui era pronto a sacrificare la vita, saranno affidati ai parenti.