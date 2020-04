Coronavirus, morto il veterinario della zona rossa: il caso in tv

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto il veterinario della Asl,65 anni, di Notaresco. Da dieci giorni era ricoverato aldie lottava contro il Coronavirus. Era intubato, in gravi condizioni ma stabile. Per lui, persona molto stimata e conosciuta, era in apprensione tutta la cittadina in provincia di Teramo. E'. Il padre, 94 anni, era deceduto il 21 marzo, sempre a causa del Covid-19 Eraldo era un veterinario della, oggi zona rossa con alta incidenza di contagi e morti, e con ogni probabilità ha contratto il virus frequentando la zona per lavoro. Il, è anche lui positivo e ricoverato all'ospedale di Atri in condizioni stabili.Il veterinario era soprannomiato “la Roccia”. Distrutto dal dolore il, suo grande amico, contagiato anche lui dal virus e per alcuni giorni ricoverato ad Atri con Eraldo: si sono ritrovati insieme nella stessa stanza, lui ce l'ha fatta, il veterinario no. Il sindaco di Notaresco,gli ha dedicato una poesia su Facebook. Decine i messaggi di cordoglio per questa famiglia decimata dal Covid-19. Il caso di questa famiglia è stato trattati dalla Rai nei giorni scorsi.