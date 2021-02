Casalincontrada, morto a 53 anni il vicesindaco Angelo Bonelli: era carabiniere in pensione

Il Coronavirus se l'è portato via a 53 anni: Angelo Bonelli, vice sindaco di Casalincontrada (Chieti), è morto ieri. Ed è una delle quattro vittime del virus ieri insieme a un uomo di 74 anni e ad altri due di 78 di Chieti. A Casalincontrada la morte di Bonelli, carabiniere in pensione dopo aver prestato fra l'altro servizio presso il Centro nazionale amministrativo dell'Arma, rieletto alle ultime amministrative nel 2019 a sostegno del sindaco Vincenzo Mammarella con la lista civica Per Casale, ha gettato i concittadini nel dolore e nell'incredulità.

E' stata la stessa amministrazione comunale, con il sindaco Mammarella che per oggi ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali, a dare l'annuncio sulla pagina social del Comune: oggi alle 12 un minuto di silenzio negli uffici comunali e bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici. «Uomo di profonda umanità, sensibilità e intelligenza, ci ha accompagnato sin dal primo giorno nell’amministrazione del nostro comune con professionalità, sincerità e onestà - si legge sulla pagina Facebook del Comune -. Lascia un ricordo vivido e un vuoto incolmabile. Il Sindaco, gli amministratori, i dipendenti comunali, insieme a tutta la cittadinanza, si uniscono al dolore dei famigliari esprimendo sincero cordoglio per questa triste circostanza e porgono le più sentite condoglianze».

