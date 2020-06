Motociclista a 210 km/h in tangenziale a Udine: multa sino a 3.400 euro

Se non è un record poco ci manca. A un motociclista è stata sospesa la patente - il periodo andrà da sei mesi a un anno, con decurtazione di dieci punti - e riceverà una sanzione che va da 850 a 3.400 euro. L'imfrazione perché il centauro è stato fermato in tangenziale a Udine dopo che un «Telelaser Ultralyte» di ultima generazione ha accertato una velocità di 210 km/h, 100 km oltre il limite previsto in quel tratto.

Il centauro si è giustificato dichiarando che «visto il tratto rettilineo non ho resistito ad accelerare per provare le prestazioni del veicolo». I controlli sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale di Udine che hanno anche individuato, lungo l'autostrada A4, un camion frigo, che trasportava derrate alimentari, con il cronotachigrafo alterato: per l'autotrasportatore, che ha cercato di eludere i controlli, è scattata una sanzione di 3600 euro, oltre le spese del deposito del mezzo, causa il mancato pagamento su strada delle sanzioni nell'immediatezza del contesto, nonché il ritiro della patente per il successivo provvedimento di sospensione, che sarà compresa tra 15 giorni e 3 mesi.

