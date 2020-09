Mentre pota un albero la motosega gli sfugge: straziato un braccio

Grave incidente agricolo, questa mattina verso le 11 in un podere in via Serra, tra San Marcello e Morro d’Alba nelle Marche. A restare ferito è un uomo di 77 anni che stava potando degli alberi nel terreno agricolo adiacente alla sua abitazione.



Improvvisamente, per cause in corso di accertamento, l’attrezzo gli è sfuggito e la lama elettrica lo ha raggiunto all’avambraccio sinistro, provocandogli una ferita molto profonda. Sono intervenuti i sanitari con l’automedica del 118 di Falconara e l’ambulanza della Croce gialla di Morro d’Alba: è stato quindi trasferito con l’ambulanza in codice due rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Nelle prossime ore dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico ricostruttivo. Ultimo aggiornamento: 3 Settembre, 20:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA