Ragazzo di 27 anni prende una buca in mountain bike, batte la testa e perde i sensi

ASIAGO - Alle 12.40 di oggi 15 agosto il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto tra Monte Valbella e Cima Ekar, per un ventisettenne di Noventa Padovana caduto dalla propria mountain bike. Il ragazzo, che stava scendendo in bici con il padre, presa una buca, era caduto in avanti sbattendo il volto a terra, perdendo i sensi. Raggiunto da una squadra e dal personale dell'ambulanza, l'infortunato è stato recuperato dall'elicottero di Treviso emergenza è trasportato all'ospedale. I soccorritori hanno riaccompagnato il padre a prendere la macchina a Tresché Conca da dove erano partiti per il giro.