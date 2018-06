Roma, movida selvaggia a Trastevere: in manette 3 persone

Sabato 30 Giugno 2018, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 13:49

Continuano senza sosta i controlli contro la “movida selvaggia” nel quartiere Trastevere, dove la scorsa notte, i carabinieri della compagnia Trastevere, unitamente a quelli della compagnia speciale e dell’ottavo reggimento Lazio e insieme al personale del primo gruppo della polizia di Roma Capitale, per la parte amministrativa, hanno eseguito un minuzioso servizio volto al contrasto di ogni tipo di reato nello storico quartiere di Trastevere, ancor più frequentato per l’apertura dei locali lungo il Tevere, meta preferita per la movida estiva. L'attività di controllo ha portato all'arresto di 3 persone mentre 8 attività commerciali e 9 giovani sono stati multati per non aver rispettato i limiti imposti - rispettivamente sulla vendita e sull'occupazione di suolo pubblico e sul consumo - dall'ordinanza anti-alcol.Una coppia di cittadini romeni, lui di 31 anni, lei di 32, senza occupazione sono stati pizzicati dai militari mentre cercavano di prelevare denaro contante, da una carta bancomat rubata il giorno prima ad una turista americana che aveva poi sporto denuncia. In via San Gallicano, poi, i carabinieri hanno controllato due persone in atteggiamento sospetto. Dagli accertamenti, è emerso che uno dei due, un 43enne romano già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era in compagnia di un soggetto con precedenti e a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana e di un coltello a serramanico. L’uomo è stato arrestato per inosservanza della misura di prevenzione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi.I controlli hanno riguardato anche i locali e le attività commerciali, 8 di queste sono state contravvenzionate. In particolare, i gestori di due ristoranti, di via Garibaldi sono stati sanzionati per oltre 1.100 euro per occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie. Nel corso del servizio i militari hanno identificato e sanzionato 9 giovani che consumavano bevande alcoliche oltre l’orario consentito, violando l’ordinanza antialcol emanata dal Sindaco, hanno inoltre controllato 240 persone segnalando 20 persone all’ufficio territoriale del governo, quali assuntori di sostanze stupefacenti