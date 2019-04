Malore durante l'apnea, muore studente di 19 anni

Martedì 16 Aprile 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 19:46

Tragedia vicino a Venezia . Un ragazzo di 19 anni, Pietro Passarella, residente a Rovereto, è morto domenica all'ospedale Dell'Angelo di Mestre in seguito a un malore accusato il giorno precedente in piscina. Il giovane, che studiava all'università di Padova, si sarebbe sentito male mentre nuotava nella vasca di via Circonvallazione a Mestre. Ad accorgersi per primi che non era risalito e che stava annegando sono stati i tre bagnini in servizio, che lo hanno soccorso e hanno cominciato le manovre di rianimazione. Gli addetti al salvataggio hanno utilizzato anche il defibrillatore prima di affidarlo agli esperti del Suem, che lo hanno rianimato per circa mezz'ora prima di accompagnarlo all'ospedale. Qui, il giorno successivo, il ragazzo è morto.