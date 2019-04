Roma, bambino si sente male in auto e muore: il traffico sulla Colombo era paralizzato

Un bambino di 10 anni è morto mentre era a bordo dell’auto dei genitori in coda nel traffico della Cristoforo Colombo, in questi giorni ancora più rallentato per l'allestimento all'Eur del circuito della Formula E.È successo intorno alle 8,30 nel tratto della complanare compresa tra gli incroci di via di Casal Palocco e via Ermanno Wolf Ferrari, direzione Roma. Improvvisamente un bambino si è sentito male, è uscito dal veicolo accompagnato dai genitori e si è accasciato sulla banchina laterale, un centinaio di metri dopo l’ingresso dei Parchi della Colombo. Immediatamente è scattata la solidarietà da parte degli altri automobilisti in coda.LEGGI ANCHE: Formula E, l'Eur diventa green zone: Colombo chiusa da stasera Mappa Qualcuno ha attraversato le vetture che procedevano a passo d’uomo chiedendo se ci fosse un medico. Altri hanno avvertito i soccorsi. E' arrivata a tutta velocità una pattuglia della Polizia locale gruppo Roma X Mare e, subito dopo, è sopraggiunta un’ambulanza più un’auto medica. Il medico dell’Ares 118 ha praticato a lungo il massaggio cardiaco e attivato il defibrillatore ma dopo oltre mezz’ora di tentativi i soccorritori si sono dovuti arrendere. Il corpo del piccolo, avvolto in una coperta termica, è rimasto sul ciglio della strada in attesa dell’autorizzazione del magistrato di turno per la sua rimozione. Quel tratto di complanare è stata chiusa alla circolazione.