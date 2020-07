Muore bimbo di un anno precipitato dal balcone a Modena, ma la mamma: «E' caduto dal letto»

Nulla da fare per bimbo di un anno e mezzo caduto da un balcone a Carpi (Modena). È morto nella notte all'Ospedale Maggiore di Bologna il piccolo che domenica sera è precipitato dal balcone di casa. Viveva con la famiglia di origine pakistana in uno stabile in via Lago di Bolsena ed è caduto dal primo piano, da circa due metri.



