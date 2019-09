Un netturbino, Francesco Battaglia, di 38 anni, di Cefalù è morto oggi pomeriggio mentre lavorava a Polizzi Generosa (Palermo), colpito da un fulmine. L'uomo, che lavorava in una ditta per la raccolta dei rifiuti nelle Madonie, si trovava sul cassone del mezzo per la raccolta dell'immondizia quando sarebbe stato colpito dal fulmine. Per l'operaio non c'è stato niente da fare.

«Secondo le prime testimonianze - dice il comandante dei vigili urbani Gioacchino Lavanco - sembra che l' operaio sia stato colpito da un fulmine. Il mezzo è stato sequestrato e il corpo dell' operaio sta per essere portato nell'obitorio del cimitero». «Siamo stati investiti da una bomba d'acqua - aggiunge il sindaco Giuseppe Lo Verde - Siamo sconvolti per quanto successo»

Martedì 10 Settembre 2019, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA