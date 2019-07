Donna muore precipitando con l'elicottero davanti all'Isola di Gorgona, si cerca il passeggero

elicottero ultraleggero caduto in mare nelle acque dell'isola di Gorgona, nell'Arcipelago toscano. Al momento i sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno e i militari della Capitaneria di Porto hanno recuperato il cadavere di una donna, che sarebbe stata ai comandi del velivolo, a circa 6 miglia a sud dell'isola.



Risulterebbe quindi disperso l'uomo, sembra un 37enne, che sarebbe anche il proprietario del velivolo. Sarebbero due cittadini di nazionalità russa le vittime dell'ultraleggero.

Risulterebbe quindi disperso l'uomo, sembra un 37enne, che sarebbe anche il proprietario del velivolo. Il corpo della donna è stato recuperato in serata. In azione gli uomini della Capitaneria di porto di Livorno e i vigili del fuoco. Nella zona ha lavorato, fino a quando la luce del giorno lo ha consentito, anche un elicottero della Guardia costiera partito dalla base di Sarzana (La Spezia). Nell'area dell'incidente, appena la Capitaneria di Livorno ne ha avuto notizia, sono state dirottate anche alcune unità della marina mercantile che navigavano nella zona.

L'elicottero è semi-inabissato 6 miglia a sud dell'isola (circa 22 miglia dal porto di Livorno. Con palloni gonfiabili assicurati alla carcassa delle velivolo i sommozzatori cercano di mantenere in superficie l'ultraleggero.

Per la ricerca del passeggero è in azione il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando di Livorno insieme alla capitaneria di porto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. In azione la motovedetta Cp866 e la nave Eurocargo Patrasso.