Muore in ospedale dopo iniezione epidurale: aperta inchiesta

Morta per una iniezione epidurale. La Procura della Repubblica di Pavia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 68 anni, che venerdì scorso è deceduta dopo un'iniezione peridurale effettuata nell'ambulatorio di terapia del dolore dell'Istituto Maugeri. A darne notizia è, oggi, il quotidiano

La Provincia pavese

La paziente da tempo era sofferente per una forma di artrite alle gambe con insistenti dolori nella regione lombo-sacrale. In passato si era sottoposta anche un intervento di ernia al disco. Da circa un anno era in cura (sembra con buoni risultati) alla terapia del dolore alla Maugeri, un centro dove ogni anno vengono seguiti migliaia di malati. Venerdì 8 marzo - secondo la ricostruzione de La Provincia pavese - si è sottoposta all'iniezione nella zona della colonna vertebrale, con farmaci che aveva già assunto. Poi è rimasta, come sempre, mezz'ora in ospedale in osservazione. Quando è uscita dall'ospedale sembrava che le sue condizioni fossero buone. Ma dopo pochi minuti ha avvertito dolori lancinanti alle gambe e all'altezza del coccige. Il marito l'ha subito riaccompagnata alla Maugeri. Un medico le ha iniettato un farmaco anti-dolorifico, senza risultati. Le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, tanto da richiedere l'intervento dei rianimatori. Ma ogni tentativo di salvarla è risultato vano.

. La 68enne abitava in provincia di Milano. A presentare denuncia è stato il marito. La Procura ha disposto il sequestro della cartella clinica e l'autopsia, che verrà effettuata all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia. Anche la direzione della Maugeri aveva chiesto subito che venisse eseguito l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso della donna.