Muore alla camera ardente della sorella: fatale un attacco cardiaco mentre vegliava la donna

ALBENGA - È morto alla camera ardente allestita per la sorella. È accaduto ad Albenga. Legati da questo insolito destino sono Giuseppa e Giovanni Sciascia. Lei aveva 89 anni ed è morta ieri alle 13, lui di anni ne aveva 77 e fatale gli è stato un malore che lo ha colto mentre stava vegliando la sorella. Inutili sono stati i soccorsi immediati. L'uomo è morto 24 ore dopo la donna.



Personale medico ha provato a rianimare l'uomo,ma senza successo. L'anziano avrebbe avuto un attacco cardiaco. Non è escluso che possa essere stato causato dall'emozione suscitata dalla morte della sorella alla quale era particolarmente legato. L'episodio ha fatto rinviare la cerimonia funebre di Giuseppa, che era stata fissata per domani mattina. I funerali di Giuseppa e Giovanni verranno celebrati insieme, martedì mattina nella cattedrale di San Michele, ad Albenga.

Domenica 18 Marzo 2018, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2018 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA