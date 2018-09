Denise, 25 anni, muore in un incidente. Su Instagram aveva scritto: «Stasera è andata così»

Martedì 18 Settembre 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 16:59

Sembrava solo un bella serata in compagnia, musica techno e qualche selfie con gli amici. «Stasera è andata così» scrivevanelle sue Instagram stories, prima del tragico e inatteso epilogo nella notte fra sabato e domenica. La venticinquenne dinon poteva neanche lontanamente immaginare che quelli sarebbero stati gli ultimi momenti della sua vita. Dopo la serata in discoteca Denise tornava a casa in sella al suo scooter, ma un terribile incidente frontale se l'è portata via.Secondo le prime ricostruzioni, Denise avrebbe invaso la corsia opposta a - probabilmente per un colpo di sonno - all'altezza dellae si sarebbe scontrata con un'auto ad alta velocità. L'automobilista è uscito praticamente illeso dall'impatto, mentre per la giovane c'è stato ben poco da fare, nonostante il pronto intervento dei soccorsi che hanno provato a rianimarla sull'asfalto. Denise, barista e cameriera di vari locali nella provincia di Livorno, aveva lavorato anche quella sera e, una volta finito il turno, aveva raggiunto gli amici in una famosa discoteca della zona. Il pubblico ministero a breve deciderà se disporre ulteriori accertamenti, inclusa l'autopsia del corpo per provare a capire cosa abbia causato l'incidente.