Muore in un incidente stradale: la compagna lo sposa il giorno del suo funerale

L'amore che supera ogni confine, anche quello della morte.

Giuseppina infatti ha sposato il compagno, Andrea Campana, nel giorno del suo funerale. L’uomo, di 37 anni, è morto in un incidente stradale martedì 14 settembre: era a bordo del suo scooter Yamaha T-Max a Pioppa di Cesena quando è stato investito e ucciso da una macchina. Davanti agli amici e parenti, che riempivano la chiesa, la sua fidanzata e mamma della loro bimba 11enne Aurora ha voluto portare a termine il loro progetto di unirsi per tutta la vita.

Una cerimonia dal solo valore simbolico. Giuseppina aveva il bouquet e, durante l’omelia, è stato letta la lettera-preghiera per lo sposo che lei aveva già preparato per il giorno in cui sarebbero saliti all’altare.

"Andrea sarà sempre tuo e solo tuo”, ha detto il parroco Jacek Kusiak, celebrando un amore che “supera ogni confine”.