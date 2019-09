Muore dopo un intervento di emorroidi: la Procura apre un'inchiesta

Lunedì 23 Settembre 2019, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 11:34

Morte sospetta a). La procura della Repubblica diha disposto l'per stabilire le cause del decesso del 59enne,, morto nella, della cittadina castellana, dopo un banalealle. In particolare il pm vuole stabilire se ci sia un nesso tra la morte e quanto effettuato dainel corso dell’I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri di Celano. Al momento il fascicolo è contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo ma è verosimile che la Procura invii degli avvisi ai medici anche in vista della nomina di un consulente di parte per l'esame autoptico.e che viene effettuato quasi tutti i giorni. La Procura vuole capire come si sia potuta consumare una vita così, in poche ore, dopo un intervento di routine. Cosa è accaduto? L' autopsia, che sarà eseguita martedì dovrà accertare se ci sia stato un errore in sala operatoria. «L' intervento è riuscito benissimo», sottolineano alla. Sembra che a causare la morte sia stato un infarto fulminante, ma sarà l’predisposta dal magistrato inquirente, a stabilire la verità . L’uomo,, originario dima residente ada tantissimi anni, lascia la moglie Eva titolare di un noto negozio nella cittadina turistica e due figli studenti universitari.