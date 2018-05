Cade dentro la macchina trituratrice: morto titolare di un'impresa agricola

E' caduto all'interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali della sua azienda: è morto così, nel pomeriggio di oggi, Ennio Mosele, 53 anni, contitolare della Somel srl di Bolzano Vicentino (Vicenza), con sede in via Santa Cristina 5, assieme al cugino. A dare l'allarme è stato un dipendente della stessa azienda, che ha subito bloccato il macchinario, quando ormai la disgrazia si era già compiuta. Ai sanitari del Suem 118, intervenuti con un'ambulanza, non è rimasto che confermare il decesso: sul posto anche i vigili del fuoco di Vicenza che per ore hanno lavorato per riuscire ad estrarre la salma dagli ingranaggi. Mosele, sposato e padre di due figli, era residente in paese, in via Generale Giardino: la notizia in breve tempo è diventata di dominio pubblico.



Sul luogo della tragedia si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Thiene, che ora stanno svolgendo le indagini e i tecnici dello Spisal di Vicenza, al fine di verificare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. Alla luce del fatto ci sarebbe una tragica fatalità, forse causata da una scivolata improvvisa dell'imprenditore e non da un problema del macchinario. L'attività dell'azienda è stata bloccata. Quello avvenuto oggi rappresenta il quarto incidente mortale sul lavoro da inizio dell'anno nel Vicentino.

Lunedì 21 Maggio 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA