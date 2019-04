Un uomo è morto per un malore, presumibilmente per overdose, oggi pomeriggio, all'interno del cosiddetto 'bosco dello spacciò di Rogoredo, a Milano. È accaduto poco dopo le 14 quando il 118 è stato chiamato da un altro frequentatore che ha capito che il tossicodipendente stava male. I medici lo hanno inviato in codice rosso all'ospedale di San Donato Milanese, dove però è deceduto. Secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto, si tratta di un uomo di 50 anni, con precedenti.

Domenica 7 Aprile 2019, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 16:44

