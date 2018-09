Tragico gioco sul tetto del centro commerciale: muore ragazzo di 15 anni

Volevano farsi un selfie per far vedere che avevano 'conquistato' la cima del cinema Skyline che si trova all'interno del centro commerciale Sarca. Lo hanno raccontato alla polizia gli amici con cui A.B., il 15enne di Cusano Milanino, era salito ieri sera sul tetto della struttura per poi precipitare nel canale di areazione.

Domenica 16 Settembre 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 09:37

MILANO - Un ragazzo di 15 anni è morto poco fa dopo il trasporto in ospedale in condizioni gravi dopo essere precipitato da un'altezza di 25 metri all'interno di una condotta di aerazione nel centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni (Milano).Secondo quanto ricostruito finora, l'adolescente si è arrampicato con un gruppo di amici sul tetto della struttura e quando è stato scoperto dalla sicurezza è scappato. E' accaduto attorno alle 22.20, durante la fuga è caduto nella condotta dell'aria e i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata per riuscire ad estrarlo. È stato ricoverato al Niguarda, dopo alcune ore di prognosi riservata, il decesso. Sono in corso le indagini.