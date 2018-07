Muore a 24 anni dopo aver cenato al ristorante: fatale la reazione allergica. Locale sequestrato

Tragedia domenica sera in provincia di Pisa dove una giovane di 24 anni,, è morta in seguito a una reazione allergica dopo aver cenato al. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta e non è escluso che la procura disponga l'autopsia.La giovane, dopo aver cenato, ha accusato una fortissima crisi respiratoria mentre si trovava in auto con il fidanzato., originaria di Navacchio, frazione del comune di Cascina (Pisa), è morta mentre i sanitari del 118 la stavano soccorrendo. La donna girava sempre in compagnia dei farmaci necessari a gestire le sue reazioni, ma ieri sera nonostante li abbia presi non sono stati sufficienti a salvarla. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale dell'università di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria e sull'episodio la procura ha aperto un'inchiesta. Secondo quanto si è appreso, Chiara Ribechini aveva già frequentato altre volte il locale dove aveva ha cenato ieri sera. La procura ha sequestrato il locale e accertamenti sono in corso sui piatti.