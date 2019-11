Firenze, muro di 40 metri crolla nella notte e travolge otto auto parcheggiate FOTO

Unrivestito in pietra è crollato: è successo la scorsa notte a Pontassieve, in provincia di Firenze. I vigili del fuoco del comando fiorentino, col personale del discattamento della stessa Pontassieve, sono intervenuti intorno alle 3.20 per la verifica del crollo.Le auto erano parcheggiate in via della Resistenza: le pietre si sono staccate dal muro di cemento armato per circa 40 metri, finendo sul parcheggio sottostante e travolgendo le vetture. Non si registrano per fortuna danni alle persone: sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre i vigili del fuoco, al termine del sopralluogo, hanno disposto il transennamento dell'area interessata di circa 150 metri.