Incidente in moto sul Muro Torto: grave Luciano Savant Levra, segretario nazionale della Uil telecomunicazioni

Lunghe code e traffico in tilt questa mattina in centro a Roma a causa di un grave incidente stradale: ferito Luciano Savant Levra, segretario nazionale della Uil, settore telecomunicazioni, che era a bordo di un'Honda Sh150, trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Diverse pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale sono intervenute per i rilievi del sinistro avvenuto in via del Muro Torto, nel tratto di via Ignazio Guidi, in direzione Policlinico.

La strada è chiusa dalle 10 all'altezza di piazzale del Brasile con traffico deviato in via di Porta Pinciana.