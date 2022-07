Prima ha ucciso la moglie, poi si è lanciato dal quinto piano dopo aver lasciato un biglietto ai figli. Emergono i primi particolari sull'omicidio-suicidio di ieri a Savona, in via Niella, dove Antonino Santangelo, 64 anni, ha ucciso con due coltellate, una alla schiena e una dietro l'orecchio sinistro, la moglie Nadia Sanatta, 57 anni, nella loro abitazione. L'uomo ha vegliato per ore la moglie: dopo averla uccisa ha avvolto il corpo in un tappeto e lo ha adagiato sul letto matrimoniale.

Poco dopo ha scritto un biglietto per i figli in cui ha scritto «Raggiungo la mamma», lo ha lasciato sul tavolo della cucina, e infine si è lanciato da una finestra dell'appartamento al quinto piano di una palazzina, intorno alle 15.30. I poliziotti, entrati in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco dopo aver trovato in strada il corpo dell'uomo grazie alla segnalazione di una vicina di casa, hanno trovato la donna senza vita sul letto. Qui gli agenti hanno trovato anche un indumento maschile macchiato di sangue e tracce ematiche sono state rinvenuti anche nella camera dei figli.

A innescare il femminicidio - suicidio sarebbe stata la fine del loro rapporto al quale l'uomo non voleva rassegnarsi. Al momento, però, in base alle testimonianze raccolte, non c'erano evidenze di un rapporto in crisi. L'omicidio suicidio ha sorpreso amici e parenti: chi conosce la coppia ha raccontato che Antonino accompagnava tutti i giorni la moglie al lavoro, in Comune a Savona, insieme al loro cane, un pastore maremmano. Non è chiaro quando sia avvenuto l'omicidio (la risposta arriverà dall'autopsia sui corpi di entrambi): non è escluso che il delitto possa essere avvenuto addirittura il giorno prima e che quindi Santangelo abbia vegliato la moglie per almeno un giorno.

Il Comune di Savona ha esposto la bandiera a mezz'asta e sospeso per tutta la giornata di oggi le attività istituzionali. «Siamo tutti sconvolti da questa immane tragedia che lascia da soli due giovani e che ha scioccato l'amministrazione comunale e tutta la città. Il rammarico di tutti è di non aver saputo cogliere segnali di disagio per poter essere d'aiuto», dice il sindaco Marco Russo. Oggi gli sportelli dei Servizi Demografici e dei Tributi, dove lavorava Nadia Zanatta, sono rimasti chiusi al pubblico, solo l'attività di sportello di Stato Civile è stata garantita.