Napoli, carica sullo scooter la macchina giocattolo e sfreccia per la città: il video virale

Lunedì 17 Dicembre 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 17-12-2018 15:24

Sfreccia per la città a bordo di unoe in compagnia di una, legata sul motorino solo con due lacci intorno alla carena del mezzo. Siamo a, e l'impavido motociclista è una specie di, che si districa nel traffico partenopeo nonostante lo sporgente carico.Il video, postato sui social dal giornalista e consigliere regionale della Campania di Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, viene ripreso dall'interno di una vettura, che affianca il motociclista e il suo carico di doni: l'uomo alla guida del mezzo è seduto proprio sulla punta della sella, lasciando tutto lo spazio al suo carico, che sicuramente farà felice il piccolo che riceverà quella grande macchinina.«Non si perde d’animo e ritiene di poter trasportare una grossa auto giocattolo con il motorino correndo grossi rischi non solo per la propria incolumità ma anche per quella degli altri scooteristi e automobilisti - scrivono in una nota congiunta Borrelli e lo speaker radiofonico Gianni Simioli - . In un video è stato immortalato il nuovo campione degli incivili in un territorio dove per tanti girare senza casco, a tre, quattro o cinque su mezzi a due ruote e anche con bambini è la normalità. Certe iniziative non rincuorano, sono il sintomo di quanto una parte significativa di questa città sia ancora refrattaria alle regole di buon senso e al rispetto delle leggi». Secondo i due uomini poi «diventa difficile sperare che prima o poi le cose possano cambiare credendo nella collaborazione dei cittadini. In assenza di controlli regna l’anarchia e inciviltà e strafottenza delle più elementari regole del codice della strada prendono il sopravvento».