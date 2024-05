Dirigenti scolastici, oggi la prova preselettiva in Campania 3599 candidati per 34 posti

I numeri parlano da soli: 25mila candidati per 587 posti da dirigenti scolastici. La prova preselettiva è fissata per questo pomeriggio a partire dalle 14.30.. Sarà computer based e avrà una durata complessiva di 75 minuti e sarà composta d cinquanta quesiti a risposta multipla.

Un concorso atteso, visto anche il numero di candidati, che tuttavia lascerà insoddisfatte numerose persone considerando il rapporto, regione per regione, tra numero di candidati e posti messi a concorso. In Campania ci sono 3599 candidati per 34 posti, in pratica più di 100 candidati per ogni singolo posto. lo atesso valeper la Sicilia, mentre in Piemonte il rapporto è meno di 25 candidati per ogni posto. In Lombardia si arriva, invece a 27.

La polemica

La prove cade nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci ed ha sollevato numwrose polemiche. La sorella di Falcone, Maria, ha chiesto al ministro dell'Istruzione e del Merito di spostare la prova preselettiva. Impossibile farlo proprio a ridosso del concorso quando tutto è già stato deciso. Valdidara oggi a Palermo incontrerà Maria Falcone.

«Ho chiesto ai tecnici lo spostamento - ha spiegato ieri il ministro Valdidatara - che hanno fissato la data del 23 maggio e mi hanno risposto che era impossibile spostare il concorso per dirigenti scolastici perché ci sono le prove Invalsi, gli scrutini e poi la maturità. Quindi penso allo sforzo enorme del ministero che ha garantito la partecipazione di 5mila studenti e docenti non venga certo inficiato, perché tra le 14.30 e le 15.30, in un'ora in cui non ci sono manifestazioni, si tengano concorsi in tutta Italia per dare lavoro a dirigenti scolastici e quindi per rendere più efficiente la nostra scuola e la nostra istruzione».

I numeri

Come detto in Campania ci sono 3599 domande per 34 posti disponibili.

In Abruzzo i posti sono 12 (632 domande); in Calabria 11 posti (1130 candidati); In Emilia Romagna 28 posti (1159 candidati); In Friuli sono 11 (301 domande); nel lazio 50 (2760 domande); in Liguria 6 ( 270 domande); in Lombardia 155 (4031 domande); nelle Marche 14 ( 583 domande); in Puglia 32 (2081 domande); in Piemonte 65 (1456 domande); in Sardegna 11 (494 domande); in Sicilia 26 posti (2476 domande); in Toscana 54 (1726 domande); in Umbria 5 ( 265 domande); in Veneto 72 (1981 domande).

Il concorso si articola in tre prove: preselettiva (quella di oggi), scritto e orale.