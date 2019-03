Scoperta a Napoli l'app pirata: «spiati» migliaia di cellulari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 08:30

Centinaia di italiani intercettati in modo abusivo, da parte di un'azienda che vanta contratti con colossi imprenditoriali, ma anche con autorità giudiziarie di mezza Italia. È un nuovo caso di spy story seguito in questi mesi a Napoli, dove viene condotta una inchiesta su una sorta di virus spia che avrebbe infettato i cellulari di tantissimi utenti. Sotto i riflettori finisce così il software spia «Exodus», programmato per i dispositivi Android dalla società calabrese «eSurv», una società formalmente di Catanzaro, che risulta però completamente sparita dalle fonti aperte in Internet. A scoprire «Exodus», sono stati i ricercatori della società no profit «Security without borders», che hanno realizzato un lungo report pubblicato dal sito «Motherboard» nel quale si parla di «malware governativo». E di hacker di Stato, che dispongono di informazioni riservate di centinaia (forse migliaia) di italiani.