Rifiuti in fiamme nel Napoletano, scatta la sorveglianza agli impianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 19 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 07:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I siti di stoccaggio dei rifiuti diventano sorvegliati speciali. Lo aveva chiesto il 2 luglio il ministro dell'Ambiente Sergio Costa davanti alle ceneri ancora fumanti del deposito di ecoballe di San Vitaliano e ieri è partita una circolare a tutte le Prefetture affinché i depositi di spazzatura siano inseriti nei piani coordinati di controllo del territorio, coordinati dal prefetto e gestiti dalle forze di polizia. Soddisfatto, evidentemente, il responsabile dell'ambiente che, nel ringraziare il ministro dell'interno Matteo Salvini, ha spiegato: «Considerare i siti di stoccaggio come siti sensibili significa avere un'ulteriore garanzia preventiva per il cittadino e per l'imprenditore che può subire un eventuale danno, come nel caso degli incendi, purtroppo frequenti negli ultimi tempi, ai depositi di ecoballe: solo negli ultimi due anni ce ne sono stati circa trecento». I dati sono tutti contenuti nella relazione approvata nella scorsa legislatura dalla commissione ecomafie, e mostrano un incremento allarmante degli incendi a partire dal 2014. Fino a quella data alle Procure era stata segnalata la combustione di undici impianti e di nessuna discarica.