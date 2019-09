Napoli e Ischia protagoniste del calendario 2020 della Guardia Costiera

Venerdì 20 Settembre 2019, 20:08

Il mare cristallino, le scogliere spigolose, le spiagge soffici e sinuose, le suggestioni del blu più profondo. È un omaggio al paesaggio italiano ed in particolare alle bellezze naturalistiche delle nostre coste quello che la Guardia Costiera ha scelto di tributare attraverso le pagine patinate del suo calendario istituzionale 2020. Attraverso gli scatti del fotografo Fabrizio Villa si compie uno splendido viaggio di dodici mesi alla scoperta di scenari unici per la cui salvaguardia gli uomini e le donne del Corpo operano quotidianamente. La Guardia Costiera racconta così ai cittadini lo straordinario patrimonio storico e ambientale della nostra penisola.Ad anticipare parte dei contenuti del calendario, è stato il video di backstage realizzato dall’ufficio comunicazione della Guardia Costiera che è stato presentato lo scorso 19 settembre alla 59^ edizione del salone nautico di Genova, alla presenza del Comandante Generale, l’ammiraglio Giovanni Pettorino. Due i mesi dedicati alle coste campane. Scorrendo le pagine del calendario si scorgono infatti una bellissima immagine del golfo di Napoli con lo sfondo del Vesuvio ed un romantico scatto di Ischia. Protagonisti dei dodici mesi, assieme ai due meravigliosi scorci campani, anche la Versilia, Torre Sant’Andrea e le isole Tremiti in Puglia, Villasimius in Sardegna, il lago di Garda, Rapallo e Genova in Liguria.«Questo calendario rappresenta i luoghi belli del nostro Paese, a tutela dei quali, la Guardia Costiera lavora ogni giorno – ha spiegato l’ammiraglio Pettorino - Il calendario 2020 è dedicato al nostro Paese, all’Italia e, quindi, a tutti noi».