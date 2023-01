Fa Napoli Milano in treno tutti i giorni: «Le case sono troppo care, spendo meno così»

Sveglia alle 4 e di corsa in stazione, per prendere il treno Napoli-Milano delle 5. É la routine quotidiana di Giuseppina Giuliano, ventinovenne napoletana impiegata come operatrice scolastica al liceo artistico Boccioni del capoluogo lombardo. Una «super pendolare» che ogni giorno fa più di 1500 chilometri, tra andata e ritorno. Uno stile di vita sofferto, a cui Giuseppina è costretta dall'impossibilità di trovare una sistemazione economica vicino al posto di lavoro. «Ho provato a cercare una casa che non costasse troppo, considerando che il mio stipendio mensile è di 1.165 euro» ha raccontato alla testata «Il Giorno», ma «mi sono resa conto che ormai a Milano è più facile trovare un ago in un pagliaio».

La ventinovenne si sposta da Napoli a Milano tutte le mattine al sorgere del sole, dal lunedì al sabato. La sua giornata lavorativa a scuola va dalle 10:30 alle 17. Poi rientra con il Frecciarossa delle 18:20 a casa. Lì vive con i genitori, la nonna e i suoi cani. «Questo - spiega Giuseppina Giuliano - mi permette di non avere ulteriori spese oltre a quelle del treno e per questo mi ritengo molto fortunata». La giovane donna riesce anche un po' a risparmiare. Accumulando punti con i viaggi che fa e prendendo i biglietti con tanto anticipo «in definitiva il treno mi costa poco, circa 400 euro, mensilmente. Molto meno di una stanza in condivisione a Milano». Certo, «non ho perso la speranza - racconta Giuseppina Giuliano - e continuo a cercare una sistemazione qui», «a scuola mi stanno aiutando tutti e questo mi riempie di gioia perché non mi sento abbandonata. Ma devo dire che mi sono anche un pò demoralizzata per non essere ancora riuscita a trovare una sistemazione comoda e a un prezzo accettabile. Però proprio ora che sono diventata di ruolo - ha concluso - non posso assolutamente perdere l'opportunità di questo lavoro. Quindi, fino a quando non troverò qualcosa di adatto alle mie possibilità, andrò avanti così».