Domenica 7 Luglio 2019, 09:16

Napoli è decisamente una fonte d’ispirazione per Mario Balotelli. Nel 2011, lo ricorderete, il famoso e discusso calciatore si cacciò in un confuso pasticcio a Scampia, tra boss della malavita e spaccio di cocaina. Ieri, invece, in compagnia di quello che ha definito un vecchio conoscente, un tal Catello che lavoricchia in un bar nei pressi del molo di Mergellina, è stato immortalato in un video che sta facendo il giro dei social. Balotelli ha detto a Catello che gli avrebbe dato duemila euro se si fosse buttato a mare col suo vecchio scooter. Gli ha consegnato il denaro, Catello si è spogliato e, una volta in mutande, è salito sul suo catorcio e si è buttato a mare. Gran risate tra gli astanti e immediata, tambureggiante condivisione di video e istantanee.Ora Balotelli, magari per sottrarsi all’accusa di aver indotto Catello a commettere un reato, sostiene che non di una scommessa si trattava, bensì di una forma inconsueta di beneficenza. Di certo c’è che tra la consegna del denaro e il tuffo con lo scooter sotto gli occhi del campione, che per non negarsi nulla si accende una sigaretta, pare esserci un incontestabile nesso causale. Vatti poi a lamentare che non ti convocano in Nazionale. Bah.Quel che più colpisce un occhio napoletano, comunque, non è tanto la bravata in sé, né la prontezza con cui l’astuto Catello coglie al balzo l’occasione per intascare una somma certamente più alta del valore del suo motorino. Colpisce il fatto che tutto questo siparietto sia potuto andare in scena in pieno centro, a due passi dagli imbarchi, tra file di turisti che magari si saranno domandati se questo sia il modo usuale con cui a Napoli ci si libera dei rifiuti ingombranti e/o speciali. Di fatto lì, vicino alla riva di Mergellina, “che sola e più d’ogni altra ozii grati mi appresta” (Sannazaro), giace ora uno scooter della cui rimozione qualcuno dovrà occuparsi al più presto, mentre qualcun altro dovrà occuparsi degli aspetti giudiziari legati all’episodio, in cui, benché tutti si siano molto divertiti, è pur sempre stato consumato un reato, anzi: forse più d’uno.Dice: ma le forze dell’ordine? Che so, i vigili urbani? Di sicuro lì intorno non ce n’erano. Alcuni di loro, posso testimoniarlo, in quel momento presidiavano la corsia preferenziale di via Acton all’uscita del tunnel della Vittoria, e stavano fermando i tassisti che si apprestavano a imboccarla e che si sono trovati nella necessità di parlamentare coi caschi bianchi per spiegargli che avevano l’autorizzazione per farlo: cosa della quale i vigili (o per lo meno quei vigili) a quanto pare non erano stati informati. Andiamo insomma alla stragrandissima e la città, come sempre, è di chi se la piglia.