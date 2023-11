Gratteri: i magistrati sono cittadini, non parlano solo con le sentenze

«Mi sono costruito una vita per poter dire quello che penso, se non posso dire la verità sto zitto». Così Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, a “Otto e mezzo” su La7 parlando della possibilità dei magistrati di esprimere pubblicamente le proprie opinioni. «Dire che i magistrati parlano solo con le sentenze è una cosa del '900. Ognuno di noi è anche un cittadino, se qualcosa non ci convince da tecnici dobbiamo farla capire anche ai non addetti ai lavori, in modo che ognuno possa prendere posizione e non dire 'io non sapevò».

Intervistato da Lilli Gruber, Gratteri è tornato sulla questione della sua mancata nomina a ministro della Giustizia nel governo Renzi. «Ho conosciuto Renzi la notte prima che andasse da Napolitano. Abbiamo parlato due ore e mezza di giustizia, lui insisteva per nominarmi malgrado io gli spiegassi che sono un decisionista, non un mediatore. Lui resta della sua idea, il giorno dopo mi chiama il ministro Delrio, mi dice “per il presidente Napolitano lei è un magistrato troppo caratterizzato”.

Io ho fatto un sospiro di sollievo e ho detto: non litigate per me. Chi avrebbe chiesto a Napolitano di non nominarmi? Invitate Renzi e chiedeteglielo, forse lui lo sa. E qualche nome nel suo ultimo libro lo ha scritto».

No comment alle domande sul giudice Apostolico («Non posso rispondere, mi prenderei un procedimento disciplinare») ed all'esistenza di pezzi dello Stato che farebbero dossieraggio sui magistrati: «Rispondo su ciò che posso dimostrare, se non ho prove non parlo, non posso prendere denunce per calunnia o diffamazione».

La riforma delle intercettazioni «è uno scandalo, una follia», e l'abuso d'ufficio non va abolito, «è un falso problema», ha detto ancora Gratteri. Per velocizzare i processi, secondo il magistrato, «Nordio deve scrivere un rigo, abolire la riforma Cartabia e le sue novità che hanno rallentato tutto. Ma in questo governo ci sono due partiti, Lega e Forza Italia, che erano anche nel precedente esecutivo. Dunque sarà un'utopia annullare quella riforma, anche perché l'Europa vorrebbe indietro i soldi del Pnrr».

Sull'abuso d'ufficio, Gratteri ritiene sia infondata la questione della «paura di firmare» da parte dei sindaci: «Hanno segretari comunali esperti in diritto amministrativo, in caso di dubbi possono rivolgersi all'ufficio legislativo della prefettura. Non vorrei che questa obiezione fosse una foglia di fico per un “liberi tutti”. Senza l'abuso d'ufficio non sarebbe reato il caso in cui un sindaco favorisca un suo parente con un atto». Sulle intercettazioni Gratteri è particolarmente netto: «Una follia. Se durante un'indagine su un traffico internazionale di droga intercettano due che parlano di corruzione, non posso utlizzare la conversazione. Ma potrei farlo per un poveraccio che ruba latte al supermercato, essendo quello un reato che prevede l'arresto in flagranza. Stiamo facendo una giustizia di classe».

La questione immigrazione, secondo Gratteri, andrebbe affrontata «a sud del deserto del Sahara, negli stati da dove partono gli immigrati. Non è stata mandata l'Aise sotto il deserto, bisognerebbe che i Servizi andassero lì a controllare chi organizza l'attraversamento del Sahara. Quando i migranti arrivano sulle coste africane prima o poi passeranno il Mediterraneo, o a Gibilterra o arrivando in Sicilia». Gratteri, ripetendo di voler parlare solo dei temi che conosce a fondo, non si è espresso sull'intesa Meloni-Rama ma ha parlato della criminalità organizzata: «La mafia albanese è la seconda in Europa dopo la 'ndrangheta. Fa joint venture con la 'ndrangheta in Amazzonia e compra all'ingrosso cocaina. È molto forte in Nord Europa, oltre che ovviamente nell'Albania, paese mediamente corrotto e mediamente debole anche sul piano giudiziario».