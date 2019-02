Il nonno accusato di abusi attirato dalla famiglia: «Una trappola mortale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Febbraio 2019, 07:00

Per i magistrati c'è ancora qualcosa che non quadra. Che alcuni elementi non tornassero, il pubblico ministero Monia Di Marco e l'aggiunto della Procura di Milano, Letizia Mannella, l'avevano intuito proprio mentre il presunto assassino di Antonio C - il 63enne originario di Napoli freddato con cinque colpi di pistola esplosi a bruciapelo - raccontava la sua versione.Perché se da un lato le dichiarazioni del 35enne genero della vittima facevano chiarezza sul movente del delitto (riconducibile ad una vicenda di sospetti abusi sulla bimba di cinque anni figlia del killer), la prospettiva giudiziaria del caso cambierebbe completamente se venisse dimostrata la premeditazione.Da dove nascono i dubbi degli inquirenti? Quando si sono costituiti ai carabinieri di Rozzano il 35enne Emanuele S, e Achille M, di 26 anni - suo fiancheggiatore nell'omicidio - insistettero su un punto: sulla casualità dell'incontro con il loro obiettivo, rientrato nel Milanese dopo un periodo di allontanamento volontario, visto ilo dramma che la famiglia stava vivendo. Il nonno avrebbe abusato della nipotina, ed Emanuele aveva giurato vendetta.