Sequestrata a Napoli l'auto killer dell'ultrà: sospetti su un tifoso in trasferta

Venerdì 4 Gennaio 2019, 07:00

Un'automobile sequestrata, altre due al centro delle verifiche. Si sposta da Milano a Napoli l'indagine sulla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso del Varese di 39 anni rimasto ucciso negli scontri tra gli ultras il 26 dicembre scorso, poco prima della partita di calcio tra Inter e Napoli. Le tre vetture sarebbero state quel giorno in via Novara e sarebbero tutte riconducibili a tifosi napoletani: la prima potrebbe essere quella che ha schiacciato il tifoso, forse dopo che era stato già investito da un'altra automobile. Le indagini sono condotte dalla Digos di Milano, col supporto dei colleghi napoletani agli ordini del dirigente Francesco Licheri.La vettura sequestrata è una Audi station wagon, noleggiata con leasing a lungo termine da un napoletano, incensurato. Suo figlio, un tifoso sentito nei giorni scorsi, aveva dichiarato che non era a Milano; il suo racconto è stato però smentito da altri testimoni. All'automobile gli investigatori sono arrivati grazie ai video registrati durante gli scontri, dai quali però non è stato possibile ricavare la targa; fondamentale per l'identificazione del veicolo sarebbero state quindi altre testimonianze. L'Audi, rintracciata a Napoli, è stata sottoposta a sequestro preventivo su disposizione del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri e si trova in un deposito in attesa di ulteriori accertamenti. Il gip Guido Salvini dovrà decidere se convalidare il fermo.Per stabilire le responsabilità e l'eventuale coinvolgimento diretto negli scontri, e forse nell'investimento che ha causato la morte di Belardinelli, si dovrà attendere l'esito degli esami sulla vettura.Anche le altre due automobili che gli agenti della Digos stanno cercando sarebbero di proprietà di ultras napoletani e avrebbero fatto parte della carovana di tifosi che quel giorno si era diretta a Milano per la partita.