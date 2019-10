In viaggio da Napoli a Siena con 120mila euro sul sedile posteriore: fermati

Domenica 6 Ottobre 2019, 16:51

Napoletani ancora protagonisti in negativo sull'Autostrada del Sole. Dopo l'ordinanza di arresto diramata ad agosto per dodici «venditori di calzini» accusati di associazione a delinquere sugli autogrill del tratto Milano-Piacenza, in queste ore la polizia stradale di Arezzo ha sequestrato 120mila euro cash trovati all'interno di un'auto. Nel fine settimana una Mercedes ritenuta sospetta è stata infatti adocchiata da una pattuglia del compartimento Battifolle all'interno dell'area di servizio di Montepulciano, nel Senese, in direzione Sud. A bordo del veicolo due partenopei, un 57enne di San Giorgio a Cremano e un 65enne residente a Sant'Anastasia, i quali non si sarebbero neppure preoccupati di nascondere il denaro, custodito in una borsa in bella vista sul sedile posteriore dell'abitacolo.I soldi erano suddivisi in sei mazzette tutte uguali tra loro per numero e taglio: in tutto 100 pezzi da 200, per un totale di 120mila euro. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli investigatori, i due non avrebbero saputo fornire motivazioni ritenute attendibili. La versione farfugliata dai sospettati, che li voleva impiegati del settore metallurgia in possesso di contante per acquistare del ferro, non ha convinto la Polstrada. Il denaro è stato quindi posto sotto chiave, contestualmente all'avvio delle indagini per scoprirne la provenienza. Non l'unico episodio analogo degli ultimi tempi: anche la settimana scorsa la stessa somma di 120mila euro - seppur ripartita in diciotto mazzette - era stata rinvenuta nella macchina di un 45enne in prossimità dell'uscita autostradale di Lucignano, occultata in una scatola di polistirolo contenente latticini.