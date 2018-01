Shopping con 15mila euro di soldi falsi: a Napoli la tipografia clandestina

Sabato 13 Gennaio 2018, 13:32

Spendono banconote false stampate a Napoli: così due fratelli di 20 e 26 anni di origine siciliana residenti a Monte San Savino sono stati arrestati dai carabinieri di Cortona. Secondo i carabinieri i due, nel novembre scorso, si sono presentati in un negozio di Camucia acquistando merce per un valore di 100 euro. La proprietaria del negozio, intuendo che i soldi fossero falsi, ha segnalato il fatto ai carabinieri. Le indagini, caratterizzate anche dall'analisi delle celle telefoniche situate nei punti dove erano stati fatti acquisti, sono arrivate ad individuare i due siciliani. I carabinieri hanno atteso il loro ritorno a casa dei due trovando, dopo il controllo, 15.000 euro in banconote false da 50 euro: erano nascoste in appositi spazi ricavati nelle loro auto. I due sono stati arrestati per spendita di banconote false.Le indagini hanno permesso di rintracciare la tipografia napoletana dove le banconote venivano stampate già chiusa dai carabinieri napoletani.