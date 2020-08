Nuovo sbarco nel Salento: oltre 60 migranti sulla costa di Santa Caterina. Una parte fugge via. Tampone su tutti gli altri

Ultimo aggiornamento: 14:31

Sbarco di migranti di prima mattina nel Salento. Un'imbarcazione con a bordo 15 migranti ha toccato la costa di Santa Caterina, marina di Nardò . Avvistati dalla Guardia costiera che ha subito allertato carabinieri e 118, alcuni di loro sono riusciti a far perdere le tracce mentre gli altri sono stati fermati dalle forze dell'ordine. I sanitari hanno fatto una prima sommaria valutazione delle loro condizioni di salute, mentre il tampone per l'individuazione del Covid-19 sarà effettuato una volta che saranno accompagnati al centro di accoglienza.Sul posto il vicesindaco di Nardò, Oronzo Capiti e il comandante della polizia locale, Cosimo Tarantino che, insieme ai forestali dell'Arif hanno provveduto a rifocillare gli arrivati, fra i quali si contano donne e 11 bambini. Sul posto anche il personale della Croce Rossa.Resta l'incognita sui fuggitivi, sui quali non potrà essere effettuato il tampone. Un tema, questo, di grande attualità in un momento - qual è quello che stiamo vivendo - nel quale il virus rialza la testa. Non a caso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza che impone la quarantena per chi rientra in Puglia da Grecia, Malta e Spagna, ma questo riguarda i cittadini regolari. Altra storia quella dei migranti che non rappresentano un particolare rischio di contagio se allo sbarco vengono posti in isolamento, ma se si allontanano senza possibilità di controllo evidentemente possono essere un rischio potenziale.